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Недельная инфляция снижается, но годовая продолжает расти

В России с 17 по 23 декабря темпы роста потребительских цен снизились до 0,33% после 0,35% на предыдущей неделе. Однако годовая инфляция к 23 декабря поднялась до 9,58% против 9,50% неделю назад. С начала текущего года к 23 декабря потребительские цены увеличились на 9,5%, а с начала месяца — на 1,3%.

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В этом году остался ещё один отчёт по инфляции. Учитывая предновогодний период, большинство аналитиков прогнозирует финальный разгон годовой инфляции до 9,9-10,0%.

Напомним, на прошлой неделе Центральный банк РФ принял неожиданное решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 21%, в то время, как большинство аналитиков ожидало подъем до 23%. В комментарии регулятор отметил, что текущие условия денежно-кредитной политики стали значительно жёстче, чем ожидалось при принятии решения о ключевой ставке в октябре. ЦБ подчеркнул, что благодаря росту процентных ставок для потребителей и снижению кредитной активности создаются благоприятные условия для возобновления снижения инфляции и достижения целевых показателей, несмотря на сохраняющийся высокий уровень внутреннего спроса и роста цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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