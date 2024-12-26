Свой Банк занял первое место в акции «Монетная неделя»

Дополнительный офис «Центральный» Своего Банка в Саратове занял первое место в номинации «Кредитная организация, привлекшая наибольшее количество человек» в ходе всероссийской акции «Монетная неделя», проводимой Банком России.

«Монетная неделя» проводится ЦБ РФ с 2023 года. Цель инициативы — вернуть в наличный оборот монеты, которые хранятся у граждан и никак не используются. В этом году осенняя акция проводилась с 7 по 20 октября. Участники могли без комиссии обменять российские монеты на банкноты или зачислить сумму на свой банковский счет.

Торжественное награждение победителей состоялось 19 декабря. На церемонии Свой Банк представляли управляющая ДО «Центральный» Ольга Дроздова и заведующая кассой Светлана Качалова — сотрудники, которые внесли большой вклад в проведение акции на самом высоком уровне. За победу в номинации Своему Банку была вручена грамота от Банка России.

Таким образом, Свой Банк повторил успех весенней «Монетной недели»: по итогам акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, ДО «Центральный» также привлек наибольшее количество участников.