Профсталь: 25 лет на рынке. «Готовы к новым возможностям и вызовам»

«Спрос на рынке стройматериалов сдвигается в сторону качества, сервиса и индивидуальных решений», – утверждает Татьяна Гребенщикова, начальник службы оптовых продаж АО «Профсталь». О том, как компания с 25-летней историей работает с обратной связью от потребителей и как это помогает ей видеть новые направления для развития и строить планы в непростые времена, она рассказала нашему изданию.

Фото из архива компании

О конкуренции и новых продуктах

25 лет назад компания вышла на рынок с одним станом профнастила – и конкуренции в Иркутске практически не имела: мало кто тогда производил подобное. Сегодня у «Профстали» мощная производственная база, а ассортимент выпускаемой продукции достигает 7,5 тысячи наименований.

– Восемь видов профнастила, пять видов сайдинга, семь – штакетника. Металлочерепица, гладкий лист, различные жестяные элементы для кровли и фасада, английская линия производства стеновых и кровельных сэндвич-панелей, строительные профили для внутренней отделки, подсистема для фасадов, ворота, калитки, – перечисляет Татьяна Гребенщикова. – Все это в различных цветах и параметрах толщины – под любые потребности.

Татьяна Гребенщикова. Фото из архива компании

По большому счету, «Профсталь» сегодня выпускает все, что необходимо для строительства дома «под ключ» – от стеновых панелей и кровельных систем до карнизов, водостоков, заборов, в том числе различные доборные сопутствующие материалы для кровли и фасадов.

Но и рынок за это время стал высококонкурентным. В Иркутск пришли компании из других регионов, а «Профсталь», создала широкую дилерскую сеть и вышла далеко за границы Приангарья. Поэтому за внимание потребителя сегодня приходится бороться.

Стимулом для появления новых продуктов остается обратная связь от покупателей. Это, уверена Татьяна Гребенщикова, – лучший барометр ситуации на рынке.

– Технологии и тренды на строительном рынке обновляются очень быстро, соответственно, появляется спрос на новую продукцию. Наша задача – эти перемены уловить и предложить нужное. Например, в 2024 году мы наладили производство нового вида сайдинга «Евробрус», имитирующего деревянную поверхность. Стали выпускать две новые конфигурации профильной трубы – из оцинкованной стали с лакокрасочным полимерным покрытием толщиной до 1,4 мм. Это элемент ограждающих конструкций, эстетичная и качественная альтернатива традиционным столбикам из черного металла, – рассказывает она.

Фото из архива компании

О потребителях и потребностях

В целом, отмечает она, спрос сдвигается в сторону качества и сервиса. Если еще пять лет назад покупатели – в основном из числа граждан и мелких предпринимателей – стремясь сэкономить, готовы были покупать какой-то непонятный профлист с рук, то сейчас, с ростом цен, потребитель хочет быть уверенным в том, что приобретает.

– Мы применяем сталь только от проверенных производителей, только с плюсовым допуском. То есть если заявляем, что лист, из которого выполнено то или иное изделие, имеет толщину 0,5 мм, то это будет на 100% так. И погрешность, если и возможна, то только в сторону большей толщины, – поясняет Татьяна Гребенщикова.

Для крупных оптовых покупателей – а среди них и ведущие строительные компании, и производственные предприятия, – помимо качества материала, важно и единообразие – чтобы оттенки разных партий, скажем, металлочерепицы или сайдинг-панелей, были идентичны и не возникало ощущения фасада в «заплатках».

– Мы ведем учет поступающего к нам металла по оттенкам. Благодаря такому подходу на одном объекте исключено отклонение по оттенку цвета на фасадах и кровле, – заверяет Татьяна Гребенщикова.

Фото из архива компании

О сервисе как главном товаре

Для покупателей-физлиц сегодня на первый план выходит сервис. Такой покупатель приходит уже не просто с запросом: «Продайте мне столько-то метров сайдинга», а с задачей: «Скажите, что лучше выбрать, сколько мне этого нужно, продайте и привезите». Услуги становятся неотъемлемой частью продукта.

– В 2024 году мы продолжали изучать и анализировать запросы потребителей, внедряли и улучшали сервисы, которых требовала наша продукция: замер, расчет, проект, монтаж, постгарантийное обслуживание, – говорит Татьяна Гребенщикова. – Например, вам нужно сделать крышу на даче. Вы обращаетесь к нам в конструкторский отдел – наши специалисты приедут, сделают замеры, все нарисуют и покажут, сформируют заказ. Вам, по большому счету, надо только выбрать цвет материала, а всю техническую сторону мы возьмем на себя.

Это не просто удобно (не надо считать самому, искать специалиста или надеяться на точность бригадира), но и помогает оптимизировать расходы. Ведь даже при выполнении расчетов по проекту можно столкнуться с тем,что фактические размеры объекта отличаются от запланированных. В этом случае строительного материала может либо не хватить для завершения работ, либо останутся излишки и все равно придется повторно обращаться к поставщику. А это дополнительное время, хлопоты, расходы на доставку. Кроме того, бывало и так, что при замерах сотрудники «Профстали» обнаруживали ошибки строителей, и у клиента было время их исправить.

О вызовах экономики

Татьяна Гребенщикова признает, что те вызовы, которые встали перед экономикой страны в этом году, не обошли стороной и «Профсталь».

– Мы, как и многие, столкнулись со сложностями поставок сырья для нашей продукции. Но благодаря грамотно выстроенным логистике и закупкам, смогли обеспечить потребности наших клиентов, – рассказывает она.

У «Профсталь» налажено сотрудничество с крупнейшими отечественными производителями проката: “Северсталью”, Новолипецким и Магнитогорским металлургическими комбинатами.

Крупным поставщиком осталась Ansteel Group – китайская сталелитейная компания, которая поставляет высокосортный металлопрокат по всей России и Европе, в том числе производителям таких марок автомобилей, как Ford, BMW, Volkswagen.

– Мы ориентируемся на работу только с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя партнерами, используем только высококачественную оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием, – подчеркивает начальник службы оптовых продаж АО «Профсталь».

О кадрах

На предприятии работает около 400 человек. И перед компанией стоит задача не только удержать специалистов, но и, учитывая постоянное развитие технологий и процессов в строительной отрасли, непрерывно повышать их квалификацию.

Фото из архива компании

– Мы сосредоточились на создании комфортной рабочей среды и предоставлении возможностей для профессионального роста. И верим, что инвестиции в обучение и развитие сотрудников помогут нам не только сохранить команду, но и повысить ее эффективность, в меняющихся требованиях рынка, – поясняют в “Профстали”.

Об итогах и планах

По словам Татьяна Гребенщикова, 2024 год был сложным, но продуктивным, заставил искать новые направления для дальнейшего роста.

– Нас он подтолкнул в сторону развития услуг, к пониманию необходимости менять подходы и процессы. Поэтому следующий год для нас станет временем инноваций,

В частности, компания планирует автоматизировать ряд процессов, оптимизировать производственные цепочки, налаживать сотрудничество с другими игроками рынка, с научными организациями для обмена знаниями и совместной разработки новых технологий. Внедрять новые продукты, например, расширять ассортимент элементов подсистем для всех видов вентилируемых фасадов, в том числе керамогранитных, японских фиброцементных.

Фото из архива компании

– Мы ожидаем роста интереса к индивидуальным решениям. Поэтому особое внимание будем уделять инженерному сопровождению и поддержке клиентов на всех этапах взаимодействия, – резюмирует Татьяна Гребенщикова. – Словом, настраиваемся на ускоренную адаптацию к изменениям спроса и рынка в целом.

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