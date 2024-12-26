Оборудования для майнинга массово крадут в Иркутской области: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, что цены на сжиженный газ в России обрушились, Центробанк решил отменить ограничение по потребкредитам, жителей РФ впрок обеспечили китайскими машинами, а в Иркутской области зафиксировали массовые кражи оборудования для майнинга. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Автосклады заполнены «китайцами»

Избыток китайских машин зафиксировали на автоскладах в России. Эксперты предполагают, что продавцы не предусмотрели снижение спроса на фоне роста ключевой ставки. Кроме того, запасы сформированы в преддверии индексации утильсбора. При этом, несмотря на изобилие, существенного снижения цен на китайский транспорт в новом году не предвидится.

Ограничение ПСК отменят

Банк России временно отменит ограничение по полной стоимости кредита. Это произойдет в период с 1 января по 31 марта 2025 года. В указанные сроки лимиты не будут действовать для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов. Риски увеличения долговой нагрузки заемщиков ограничат действующими макропруденциальными мерами.

Цены на газ рухнули

Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ в России снизились за декабрь в два раза. Аналитики связывают эти изменения с притоком на рынок топлива, прежде поступавшего на экспорт, после запрета в Европе импорта из РФ. Российская сторона требует отменить западные санкции, считает их незаконными и нелегитимными. Вместе с тем Россия в последние месяцы нарастила поставки СУГ в Китай, Армению, Грузию, Азербайджан и Монголию.

Иркутяне покупают вымышленные фьючерсы

Жители Иркутской области стали интересоваться торговлей фьючерсами, только не настоящими, а вымышленными. Зафиксированы случаи покупки ценных бумаг у мошенников. В частности, на такую уловку недавно попалась усольчанка. При попытке обогатиться она заняла крупную сумму у родственников. Женщина думала, что тратит 1,5 млн рублей на фьючерс на какао-бобы, однако на самом деле перечислила средства преступникам.

В Приангарье массово воруют «асики»

На территории Шелеховского района Иркутской области зафиксировали массовые кражи оборудования для майнинга. Оно было похищено в селах Моты, Большой Луг, Введенщина, поселке Чистые Ключи. Ущерб оценили в несколько миллионов. Во время расследования дела выяснилось, что к серии преступлений причастна ОПГ. В настоящее время ее предполагаемые участники задержаны.