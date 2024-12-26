Электроэнергию на 150 млн рублей похитили «энерговоры» в 2024 году в Иркутской области

«Иркутскэнергосбыт» ведет активную работу по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии. Объем хищений электрической энергии за 2024 год составил 52 млн кВт*ч на общую сумму более 150 млн руб. Факты нарушений выявляются как среди обычных жителей, так и среди представителей бизнеса — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Энергетики каждый год выявляют более тысячи фактов вмешательства в учет электроэнергии. Такие ситуации и называются безучетным потреблением. Чаще всего причина вмешательства — умышленное искажение показаний приборов учета, чтобы не оплачивать уже потребленную электроэнергию. В 2024 году выявлено более 1200 таких случаев. На рассмотрении в судах находится более 50 дел по фактам безучётного потребления. Больше всего нарушений фиксируется в Иркутске и Иркутском районе.

— Безучетное потребление электроэнергии грозит тем, что такому потребителю будет разово предъявлен к оплате крупный объем электрической энергии. Кроме того, в судебной практике в нашем регионе уже были случаи привлечения к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ: "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения", в настоящий момент по одному из фактов ведется работа по передаче материалов в правоохранительные органы, — Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта».

Объем украденной электроэнергии влияет на состояние сетей. Существенная доля стоимости каждого кВт*ч направляется на эксплуатацию и развитие электросетевого хозяйства. Таким образом, безучетное потребление подрывает финансирование энергетической инфраструктуры, что в свою очередь приводит к росту количества и продолжительности отключений.

Энергетики предупреждают: вмешательство в работу приборов учета электроэнергии запрещено. Выявление такого факта влечет предъявление к оплате крупного счета, к отключению электроснабжения и судебным взысканиям. Сообщайте об известных вам фактах безучетного потребления электроэнергии по номеру телефона Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, в группах компании в социальных сетях «Иркутскэнергосбыт».