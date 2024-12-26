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ЦБ отменил ограничение на полную стоимость кредита с 1 января. Что это значит?

Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов по всем потребительским кредитам, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК. Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 г. как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», — уточняется в сообщении.

Эксперты поясняют, ЦБ отменил ограничение ПСК, чтобы не произошло заморозки кредитования, а банки могли продолжить выдавать кредиты в условиях высокой ключевой ставки.

Поскольку среднерыночное значение полной стоимости кредита за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 г., то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом такой стоимости, поясняет регулятор.

«При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами», — добавляет ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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