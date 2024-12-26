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Майнинг-ферму принудительно отключат на территории «Усольехимпрома» в Приангарье

В Иркутской области продолжают отключать майнеров-нарушителей. В настоящее время соответствующие меры введены в отношении криптовалютной фермы, расположенной на территории «Усольехимпрома», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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«Решением суда организации-ответчику запрещено эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства, а сетевая компания обязана ограничить режим потребления электроэнергии до устранения нарушений», – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, майнеры использовали мощности 4,9 МВт и при этом не прошли процедуру технологического присоединения, что выявлено во время проверки. При таких обстоятельствах существовала угроза выхода из строя всей системы энергоснабжения в Усолье-Сибирском.

Напомним, в настоящее время в Иркутской области проходят рейды, в ходе которых выявляют майнеров-нарушителей. Их оборудование принудительно отключают.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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