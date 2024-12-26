Иркутское лакокрасочное производство увеличит выпуск почти в 2 раза за счет госсредств

В Иркутской области предприятие по производству лака и красок увеличит выпуск продукции почти в 2 раза. Этого удастся добиться после получение льготного государственного кредита, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заемные средства закупили новое оборудование. Компания выпускает около 6 тонн продукции в сутки и теперь планирует увеличивать показатель до 10 тонн. Для производства в основном используют местное сырье.

Для увеличения объемов производства компания сейчас активно ищет рынки сбыта. В планах организации – привлечение новых партнеров на территории России, а также выход на зарубежные рынки. При поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» уже заключен экспортный контракт с монгольской фирмой: в начале 2025 года запланирована первая отгрузка продукции за границу.

Общая инвестиционная стоимость проекта создания цеха по производству лакокрасочной продукции составила 11,5 млн рублей, из них 5,5 млн предоставил Фонд развития промышленности. Планируется, что за пять лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 млн килограммов готовой продукции.

Налоговые отчисления от проекта в бюджеты всех уровней превысят объем займа более чем в семь раз. А в первые два года его реализации будут созданы 19 новых рабочих мест.