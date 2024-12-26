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Рабочим в Иркутской области за год подняли зарплату на 30-35% из-за дефицита кадров

Зарплаты представителей рабочих специальностей за год выросли на треть в Иркутской области. Это связано с дефицитом соответствующих кадров, который наблюдается на рынке труда, рассказал в интервью SIA.RU основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«В целом обороты растут. И в логистике они растут быстрее инфляции, потому что здесь основные затраты – это заработная плата рабочих, а она увеличивается сейчас на 30-35% в год. При том, что инфляция – примерно 15%», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что это является следствием дефицита рабочих профессий: водителей, слесарей, механиков, сварщиков.

Подробности – в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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