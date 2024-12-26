Рекордное за 17 лет число эмитентов вышло на IPO

13 компаний разместили акции на Мосбирже и одна фирма на СПБ Бирже. Об этом пишет газета «Известия».

В России в этом году 14 компаний провели первичное размещение акций (IPO) – 13 из них на Мосбирже и одна фирма на СПБ Бирже. Это почти вдвое больше 2023-го – тогда на фондовый рынок вышли восемь организаций.

Показатель 2024-го – это рекорд за 17 лет, с начала мирового финансового кризиса. Например, в 2007-м на IPO на Мосбирже вышли 18 компаний, а годом позже – всего две.

Напомним, что по итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки 2690,96 п., индекс РТС вырос на 1,31% до 848,79 п. на фоне умеренного укрепления рубля. На рынке корпоративного долга продолжается переоценка доходностей, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с предыдущими днями.