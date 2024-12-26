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Иркутская область вошла в десятку индустриальных центров по посещаемости культурных мероприятий

Среди всех регионов России Приангарье заняло 45 место по развитости креативных индустрий. Рейтинг креативных регионов России опубликовала Высшая школа экономики (ВШЭ).

Согласно ему, регион занял 45 место среди регионов России по развитию креативных индустрий. При этом Красноярский край – 19, Республика Бурятия – 64, Забайкальский край – 84.  В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Если поставить Иркутскую область в один ряд со всеми индустриальными регионами страны по посещаемости культурных мероприятий, то она окажется на 8 месте.

Исследователи выделили Арт-завод «Доренберг» как пример креативного кластера.

«Арт-завод «Доренберг», расположенный в Иркутске на территории бывшего пиво-медоваренного завода, размещает у себя предпринимателей из различных креативных индустрий и предоставляет им доступ к совместной инфраструктуре: открытым и закрытым площадкам для проведения мероприятий и мастерским», – говорится в исследовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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