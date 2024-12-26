Ноябрь показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года

Единственный выросший за 2024 году сегмент – автокредиты. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В ноябре россияне в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд руб. Это самый низкий уровень кредитования за последние 2 года как с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, так и с точки зрения общего объема заемных денежных средств.

В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 45%, объем – на 57%. В ноябре 2023-го было оформлено 6,08 млн кредитов на 1,72 трлн руб. По сравнению с октябрем текущего года количество выдач сократилось на 19%, объем – на 32%. В октябре 2024 года было выдано 4,11 млн кредитов на 1,07 трлн руб.

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в ноябре заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 34%.

Доля кредитных карт выросла в ноябре до 28% с 23% в октябре. Доля кредитов наличными в ноябре снизилась до 26% против 28% в октябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 11% в ноябре с 13% в октябре. POS-кредиты сохранили за собой 3% в общем объеме кредитования. Годом ранее наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 46% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 28%. Доля кредитных карт была равна 18%, автокредитов – 7%, POS-кредитов – 2%.

В ноябре по сравнению с октябрем снижение кредитования зафиксировано во всех сегментах, наибольшее – в автокредитовании, где количество выдач сократилось на 38%, объем – на 39%. Количество выдач ипотечных кредитов снизилось на 36%, объем – на 37%, в льготном ипотечном кредитовании снижение составило 28% в количественном выражении и 31% в денежном. Количество выдач кредитов наличными за месяц сократилось на 20%, объем – на 35%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 25%, в объеме – на 28%. Наименьшее снижение продемонстрировал сегмент кредитных карт: количество -14%, объем -15%.