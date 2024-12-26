Коэффициент обеспеченности россиян жильем может достичь 38 «квадратов» к 2036 году

На фоне достижения этого показателя на душу населения и роста капитальной стоимости недвижимости, рынок придет к максимально сбалансированному уровню в сравнении с другими странами. Данные приводит консалтинговой компания Nikoliers.

К 2036 году уровень обеспеченности жилой недвижимостью на душу населения может достичь 38 м2. Совокупно с ростом капитальной стоимости объектов недвижимости, а также фоновых инфляционных процессов этот показатель выведет российский рынок на максимально сбалансированный уровень по сравнению с жилым фондом других стран. Тогда страна попадает в середину анализируемой выборки и по цене, и по обеспеченности жилой недвижимости на душу населения. По оценке Всемирного банка на данный момент валовая стоимость существующего жилого фонда России оценивается всего в 6 трлн USD, тогда как к 2036 году этот показатель может достичь 24,7 трлн USD. Таким образом отечественный рынок жилой недвижимости имеет огромный потенциал роста, который будет заметен в последующие годы.

«Текущие регуляторные методы Правительства Российской Федерации направлены на улучшение качества жизни населения в части обеспеченности жилыми площадями. Для реального роста показателя в целом по стране объем ввода жилья должен быть подкреплен платежеспособным спросом. В условиях высокой ключевой ставки некоторые девелоперы выбирают стратегию стимулирования клиентского спроса за счет гибкой ценовой политики для оперативного пополнения эскроу-счетов. Эта мера показывает свою эффективность и поддержит сегмент до начала цикла снижения ключевой ставки, когда высвобождение накопленных на депозитах денежных средств и отложенный спрос перетекут в покупку жилой недвижимости, что создаст активность на рынке уже в 2027 году», – Людмила Герлиц, директор департамента аналитики Nikoliers.