Запрет на майнинг будет действовать не во всех районах Иркутской области. Что это значит?

В частности, на севере Иркутской области этот вид деятельности пока разрешен. Но губернатор Игорь Кобзев выступает за полный запрет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Иркутской области запрет распространяется на следующие территории:

Аларский район,

Балаганский район,

Баяндаевский район,

Боханский район,

Жигаловский район,

Заларинский район,

Зиминский район,

Иркутский район,

Качугский район,

Куйтунский район,

Нижнеудинский район,

Нукутский район,

Ольхонский район,

Осинский район,

Слюдянский район,

Тулунский район,

Усольский район,

Усть-Удинский район,

Черемховский район,

Шелеховский район,

Эхирит-Булагатский район,

Ангарский городской округ,

Иркутск,

Зима,

Саянск,

Свирск,

Тулун,

Усолье-Сибирское,

Черемхово.

Это означает, что на севере Иркутской области майнинг пока по-прежнему разрешен.

Запрет начнёт действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

– Считаю, что для нашего региона необходим полный запрет майнинга, это поможет решить вопрос с энергодефицитом в целом, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Но и принятое сейчас решение Правительства РФ имеет ключевое значение для Иркутской области. Майнинг – основной фактор, способствующий возникновению энергодефицита в регионе. Он значительно увеличивает потребление электроэнергии и приводит к перегрузке энергосетей и частым отключениям электричества. Нестабильность энергообеспечения особенно критична для осенне-зимнего периода, поскольку в регионе активно используется электроотопление. Запрет майнинговой деятельности в этот период позволит существенно снизить нагрузку на сети и повысить качество снабжения жителей электроэнергией.

В регионе уже ведется работа по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся майнингом. Электросетевые организации получили уведомления о полном ограничении режима потребления для тех, кто не включен в соответствующий реестр. Работа ведется совместно с правоохранительными и налоговыми органами.

Глава EVI Global Group Иван Сухиасов считает, что майнеры из Иркутской области будут вынуждены передислоцировать свои аппараты на новые хостинги, но он сомневается, что имеющаяся инфраструктура других регионов позволит принять всех желающих. Общий объем майнинг-мощности в РФ может существенно сократиться, нужно время на перестройку, предупреждает он.

Экспертов настораживает, что инициатива запрета на промышленный майнинг не подкреплена эффективными мерами для борьбы с серым майнингом. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, что подобные действия регуляторов выглядят «ситуативно приемлемой административной реакцией на сложный вызов». Однако в среднесрочной перспективе запрет работы для легального сектора может обострить проблему нехватки энергомощностей из-за возрастания потребления серой зоны, которую сложно контролировать, указывает аналитик. Запретить добычу биткойнов в домашних условиях крайне сложно, поскольку такие майнеры не рассказывают о своей деятельности. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», в среднем по стране количество серых предпринимателей и домохозяйств со сверхпотреблением составляет около 5% от общего числа бытовых потребителей.