Ингосстрах Банк дополнил премиум-сервис предложением от SimpleWine

Ингосстрах Банк расширяет набор привилегий, доступный держателям премиальных ИнгоКарт. Теперь в рамках премиум-сервиса можно получить статус Silver в программе лояльности SimplePrive и воспользоваться скидками до 40% на покупки в винотеке SimpleWine. Специальные условия для обладателей привилегированного статуса действуют в розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении партнера.

За оплату покупок премиальной ИнгоКартой клиенты также получают кешбэк в программе лояльности «Инго Бонус». При наличии подписки Инго Премиум возврат составит 10% Ингорублями в супермаркетах, на автозаправках, в других востребованных категориях и 2% за прочие покупки. Благодаря кешбэку клиенты банка могут заработать до 240 000 Ингорублей в год.

При размещении на счетах в Ингосстрах Банке от 5 млн ₽ в месяц или от 3 млн ₽ и совершении покупок по картам от 75 000 ₽ в месяц клиенты получают доступ к эксклюзивному пакету привилегий. В него входит расширенное страхование в путешествиях, безлимитное посещение бизнес-залов, компенсации расходов на такси и рестораны в поездках.