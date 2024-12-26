Новости

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета

Ингосстрах Банк дополнил премиум-сервис предложением от SimpleWine

Ингосстрах Банк расширяет набор привилегий, доступный держателям премиальных ИнгоКарт. Теперь в рамках премиум-сервиса можно получить статус Silver в программе лояльности SimplePrive и воспользоваться скидками до 40% на покупки в винотеке SimpleWine. Специальные условия для обладателей привилегированного статуса действуют в розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении партнера.

За оплату покупок премиальной ИнгоКартой клиенты также получают кешбэк в программе лояльности «Инго Бонус». При наличии подписки Инго Премиум возврат составит 10% Ингорублями в супермаркетах, на автозаправках, в других востребованных категориях и 2% за прочие покупки. Благодаря кешбэку клиенты банка могут заработать до 240 000 Ингорублей в год.

При размещении на счетах в Ингосстрах Банке от 5 млн ₽ в месяц или от 3 млн ₽ и совершении покупок по картам от 75 000 ₽ в месяц клиенты получают доступ к эксклюзивному пакету привилегий. В него входит расширенное страхование в путешествиях, безлимитное посещение бизнес-залов, компенсации расходов на такси и рестораны в поездках.

Запустив сервис премиального обслуживания в 2024 году, Ингосстрах Банк постоянно работает над его развитием и наполнением. Подробнее о премиальной ИнгоКарте и условиях премиум-обслуживания можно узнать на сайте Ингосстрах Банка.

Реклама. АО Ингосстрах Банк. Ингосстрах Банк erid:2VfnxwJfuWY

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес