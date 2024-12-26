2024 год стал рекордным по прибыли для ВТБ

За 11 месяцев текущего года ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении — до 452,2 миллиарда рублей, а в ноябре – в 3,2 раза, до 47,5 миллиарда рублей.

Хорошую динамику показали комиссионные доходы, которые увеличились на 23,7% и составили 241,5 млрд рублей, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. В ноябре ВТБ распустил резервы по корпоративным кредитам на 56 млрд рублей в связи с планируемым погашением кредитов в недружественных валютах заемщиками из дружественных стран.

«Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют нашим ожиданиям и рыночным тенденциям: высокие показатели прибыльности достигаются на фоне охлаждения розничного кредитования при стабильном росте депозитной базы», — отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Балансовые показатели также продемонстрировали положительную динамику. В ноябре совокупный кредитный портфель продолжил расти за счет корпоративного направления, за 11 месяцев его объем до вычета резервов составил 24,4 трлн рублей, увеличившись на 1,4% в ноябре и на 16,3% с начала года. Совокупные средства клиентов Группы составили 26,3 трлн рублей, увеличившись в ноябре на 1,3% и на 17,6% с начала года. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле остается на низком уровне и демонстрирует высокое качество активов группы ВТБ.

ВТБ также подтвердил прогноз по прибыли и рентабельности капитала на конец 2024 года.

«Как бы ни сложился декабрь, мы точно побьем рекорд по прибыли. 2024 год будет рекордным по прибыли в истории ВТБ. Мы очень рады этому событию», — отметил Дмитрий Пьянов.