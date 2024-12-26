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Свой Банк увеличивает ставки по вкладам

Свой Банк повышает ставки по депозитным продуктам Свой Вклад, Свой Вклад Банки.ру и Лучший процент. Рост доходности — от 0,25 до 1%. Новые условия действуют с 26 декабря 2024 года.

При оформлении Своего Вклада на три месяца новая ставка составит 23,0%, полгода — 24,0%, два года — 13,0%, три года — 11,0%. Депозит можно открыть онлайн — в приложении или на сайте банка, минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

По продукту Свой Вклад Банки.ру увеличена эффективная процентная ставка по долгосрочным депозитам — до 13,5% при размещении средства на два года и до 11,5% при оформлении трехлетнего вклада. Депозит с ежемесячной капитализацией процентов можно открыть на финансовой платформе «Банки.ру» на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальное количество вкладов на одного клиента не ограничено.

Лучший процент теперь предлагает ставку 22,5% по вкладам, открытым на три месяца, 23,5% — на полгода, 12,5% — два года и 10,5% — три года. Депозит можно открыть на сумму от 30 тыс. рублей, предусмотрена возможность пополнения и частичного снятия средств. Выплата процентов на счет вклада производится ежемесячно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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