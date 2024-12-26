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X5 планирует построить в Иркутской области логистический комплекс

Открытие распределительного центра запланировано на первый квартал 2027 года.

Корпорация развития Иркутской области заключила соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих российских розничных компаний Х5 Group. В рамках этого соглашения корпорация окажет поддержку Х5 Group в реализации проекта строительства распределительного центра для сети магазинов «Пятерочка». Она возьмет на себя задачи взаимодействия с региональными властями, поиска подходящего земельного участка под аренду, а также обеспечит административную и информационную помощь проекту.

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– Мы поддерживаем все инвестиционные проекты, связанные с развитием логистики в регионе. Строительство современного складского комплекса принесет положительный эффект бизнесу Иркутской области, особенно с учетом того, что Х5 Group активно сотрудничает с местными поставщиками, – рассказала генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Анастасия Оборотова.

Представители Х5 Group отметили, что решение о строительстве нового распределительного центра связано с динамичным ростом их торговых сетей в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Планируется, что площадь склада составит около 50 тысяч квадратных метров, а запуск комплекса создаст порядка 500 новых рабочих мест. Открытие распределительного центра запланировано на первый квартал 2027 года.

– Распределительный центр позволит производителям Иркутской области не только сократить затраты на перевозки, но и расширить географию продаж своей продукции, – сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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