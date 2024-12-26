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Житель Иркутской области лишился Toyota Land Cruiser Prado после незаконной охоты на косуль

В Иркутской области осудили четверых мужчин за незаконную охоту на территории Эхирит-Булагатского района. Они убили несколько косуль, сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года люди незаконно добыли 7 косуль. Размер ущерба составил 280 тысяч рублей. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело.

Каждого из охотников приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в 450 тысяч рублей. Было изъято имущество мужчин  в собственность государства – автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, тепловизор, оружие и патроны.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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