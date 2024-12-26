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Работника РЖД в Иркутске уличили в получении взяток на 18 млн рублей

В Иркутске заместителя главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Предположительно, он причастен к пяти эпизодам преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В период с 2019 по 2022 год заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги и заместитель начальника Иркутской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергоснабжению получали как лично, так и через посредников от представителей подрядных организаций, осуществляющих строительные работы в рамках государственных и муниципальных контрактов, взятки», – пояснили в ведомстве.

По версии СК, деньги передавались должностным лицам за согласование и утверждение документации, необходимой для производства работ в полосе отвода железной дороги и за выполнение части работ, предусмотренных контрактами, силами сотрудников ОАО «РЖД» в технологические перерывы в движении поездов без официальных договоров и оплаты труда.

Общая сумма полученных взяток составила более 18 млн рублей. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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