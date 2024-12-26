Одиннадцать ледовых переправ открыли в Иркутской области

Переправы для безопасного проезда по льду ввели в эксплуатацию в Иркутской области. На сегодня 11 зимников действуют в Катангском, Киренском и Тайшетском районах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, через реку Чуну в поселке Веселый, через Туруку в районе села Турука, через Ершовку в Ершовке-1 и Ершовке-2, через Демьянку в 65 километрах на восток от села Непа, через Кутиму на 118-м км трассы Казачинское – Нижнемартыново, а также на других территориях.

За последние сутки на реке Бирюсе введена в эксплуатацию ледовая дорога, соединившая населенные пункты Шелаево и Новобирюсинский, длинной 260 метров и шириной 10 метров. Ее грузоподъемность равна 20 тоннам.

Движение вне переправ запрещено: существует риск провала под лед и гибели.