Фуд-холлы в регионах: новые точки притяжения для покупателей в ТЦ

Управляющие компании продолжают активно развивать и обновлять фуд-холлы в торговых центрах, отмечая положительное влияние этих пространств на увеличение посещаемости. Этот тренд характерен не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для крупных городов России, сообщают аналитики Nikoliers.

На данный момент в регионах страны, исключая Москву и Питер, функционирует 29 фуд-холлов общей площадью 58 144 кв. м. Прогнозируется, что в 2024 году 38% всех открытий фуд-холлов в торговых центрах будут приходиться на регионы. В ближайшие годы ожидаются такие проекты, как «Невский Маркет» в ТРЦ «Невский центр», ТРК «ПИК» и фуд-холл в МФЦ «Hollywood» в Санкт-Петербурге, а также гастрокластер в «ART Центре» в Казани.

Эксперты предсказывают дальнейший рост числа фуд-холлов в региональных торговых центрах. Уже сейчас они представлены в Челябинске и Новосибирске (по три фуд-холла в каждом городе), а также в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Уфе, Иваново, Краснодаре и Ярославле (по два фуд-холла).

Общая доступная площадь торговых центров в России составляет 30 миллионов квадратных метров, причем более 80% этой инфраструктуры было построено до 2018 года и требует реконцепции. Многие владельцы торговых центров решают эту задачу путем модернизации зон общественного питания, создавая современные фуд-холлы. Примеры таких проектов включают ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, ТРЦ «М5 Молл» в Рязани, ТРЦ «Калейдоскоп» в Новосибирске и ТРЦ «Планета» в Красноярске.



Развитие фуд-холлов началось в 2019 году как реакция на потребность в обновлении торговых пространств и привлечении новых арендаторов. Из 15 фуд-холлов, открытых тогда, восемь находились в торговых центрах. Этот тренд сохранился даже после пандемии: управляющие компании всё чаще используют реновацию зон общественного питания и организацию фуд-холлов для повышения привлекательности своих объектов. С 2020 по 2023 год более половины всех новых фуд-холлов открывалось именно в торговых центрах.

Фуд-холлы способствуют увеличению времени пребывания посетителей в торговых комплексах, что повышает вероятность совершения дополнительных покупок. Кроме того, они обеспечивают более высокие доходы от аренды по сравнению с традиционными форматами общепита и часто занимают те площади, которые сложно использовать другим сегментам торговли.