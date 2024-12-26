Новости

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета

Горячая линия по вопросам зарплат бюджетников заработала в Иркутской области

В Иркутской области заработала горячая линия по вопросам заработной платы работников бюджетной сферы. Операторы трудятся круглосуточно, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Номер для звонков – 122, пункт голосового меню – 6. Позвонить на горячую линию можно как с мобильного, так и со стационарного телефона из любого населенного пункта Иркутской области. Звонок – бесплатный», – пояснили власти.

Можно задать вопросы о правильности начисления заработной платы, порядке и сроках ее выплаты, уточнить размеры стимулирующей части, получить разъяснение по индексации размеров должностных окладов.

Напомним, с 1 января 2025 года оклады бюджетников увеличат на 4,5%. Это касается, в том числе, медиков, педагогов, работников культуры, социальной защиты, молодежной политики и спорта. Такие изменения введены после прямой линии губернатора Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»
Слово предпринимателям
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес