Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов привел журналистам три сценария.

В первом он ожидает повышения ставки до 23% годовых на заседании в феврале и сохранение ее на этом уровне до конца года. Второй сценарий предполагает сохранение ключевой ставки в 21% и охлаждение рынка кредитования макропруденциальными методами. Третий, по его мнению, – самый радикальный. Он предполагает смену теории денежно-кредитной политики, когда победа над кредитом будет означать победу над инфляцией, и допускает снижение ключевой ставки в 2025 году.

Второй сценарий лег в основу бизнес-плана ВТБ на 2025 год.

«Впервые мы видим такой ввод в обсуждение по ставке фактора кредитования. Поэтому вторая возможность – это, по сути, одновременная победа над динамикой кредитного портфеля, которая является пререквизитом для обуздания инфляции. В этом случае будет смещение интереса нашего регулятора к приведению динамики кредитного портфеля разными методами, не связанными со ставкой, к каким-то приемлемым значениям. В этом сценарии ставка удержится долгое время на уровне 21%. При этом фактор инфляции не будет упускаться из фокуса. Он будет обусловлен победой над динамикой кредита», – сообщил он.