Дарить подарки коллегам на Новый год стали реже

Такой традиции нет в трети компаний. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

34% респондентов сообщили, что у них в компании это не принято, хотя год назад подобный ответ дали лишь 21% опрошенных. В Сибирском ФО, в том числе Иркутской области, тех, кто оставит коллег без подарков, чуть меньше – только 29%.

Среди тех, кто не готовит подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей «Транспорт, логистика, перевозки» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 42%).

Большинство работников все же намерены что-то подарить коллегам в преддверии праздников, но только в 6% компаний принято делать это массово (все дарят всем), а чаще обмен приятными сюрпризами происходит по желанию (33%) или с помощью игры в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию) – еще 23%. 13% сообщили, что подарки готовит только начальство, и 6% – что коллектив преподносит подарок руководителю. Оставшиеся 9% затруднились дать ответ.

Чаще других подарками «по желанию» обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%), а играют в «Тайного Санту» – представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%).

Почти треть сибиряков (31%) рассчитывают уложиться в 1 000 руб. при покупке подарка для коллеги. Еще 15% готовы потратить от 1 000 до 3 000 руб., 5% согласны купить подарок дороже 3 000 руб. 15% затруднились ответить, а 34% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели.