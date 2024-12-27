Проверять пригодность жилья будут в России перед оплатой маткапиталом: главное к утру

За прошедшую ночь стало известно, что прибыль банков РФ рискует снизиться, газ в Европе ждет удорожание, пригодность жилья для молодых семей в России будут проверять, а в Иркутской области начали консультировать бюджетников. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Европейцев ждет дорогой газ

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с журналистами и сделал смелое заявление: европейцев, предположительно, ждет удорожание газа. Глава государства связывает это с действиями Украины, которая запретила транзит топлива через свою территорию. Он отметил, что рост уже есть, и виной тому не Россия, а европейская политика.

Банки чуть потеряют прибыль

В 2025 году эксперты прогнозируют снижение прибыли российских банков. Это связано с тем, что платежеспособность клиентов может снизиться на фоне роста ставок. Кроме того, по данным аналитиков, устойчивое снижение ключевой ставки скорее всего произойдет не раньше второго полугодия 2025 года, заметно ­­– к концу года, потому ранее всплеск потребления не случится.

Жилье будут оценивать

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательную оценку пригодности жилья для проживания при условии, если его покупают за счет средств материнского капитала. Это необходимо, чтобы семьи с детьми были обеспечены хорошей недвижимостью, а также для предотвращения распространения мошенничества, когда люди за средства госпомощи приобретают неприспособленное для проживания жилье.

Land Cruiser за охоту

В Иркутской области продолжается борьба с браконьерством. Накануне в регионе осудили четверых мужчин, которые незаконно убивали косуль. Ущерб от их действий составил 280 тысяч рублей. Заплатить же за это придется больше: 450 тысяч рублей каждому. В счет государства забрали и имущество: автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, тепловизор, оружие и патроны.

Горячая линия для бюджетников

После нашумевшего известия о повышении на 4,5% зарплат бюджетникам в Иркутской области у местных жителей появилось много вопросов о правильности начисления денег, порядке и сроках их выплаты, размерах стимулирующей части, индексации и прочем. Чтобы на них ответить, была открыта бесплатная горячая линия. Можно набрать номер 122 и пункт голосового меню 6, чтобы узнать необходимые ответы. Телефон доступен круглосуточно.