Эксперт: Дефицит кадров в Иркутской области сильно сдерживает реальный рост бизнеса

Представители бизнеса в Иркутской области существенно ощущают дефицит кадров. Он влияет не только на рабочий процесс, но и на развитие предприятий в целом. Об этом в интервью SIA.RU рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Серьезно не хватает людей. С уходом иностранной рабочей силы нехватка усилилась. И это очень сильно сдерживает реальный рост бизнеса», – пояснил собеседник агентства.

Для повышения интереса к вакансиям работодатели повышают заработные платы и проводят обучение персонала за свой счет.

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