Цена новой квартиры в Иркутске с начала года выросла на 6,1%

До 8,5 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

Больше всего подорожали лоты в Оренбурге (+29%), Саранске (+24,9%), Севастополе (+22,4%), Симферополе (+22,2%) и Самаре (+19,9%). Меньше всего – в Ленинградской области (+2,2%), Пензе (+2,3%), Томске (+2,4%), Нижнем Новгороде (+2,7%) и Курске (+3,3%).

Отрицательная динамика прослеживалась в Грозном (–17,6%), Махачкале (–16,8%), Новокузнецке (–15,7%), Архангельске (–8,8%) и Нижнем Тагиле (–6,8%).

В Москве средний объект на «первичке» вырос в цене на 14,9%, до 22,2 млн рублей, в Подмосковье – на 7,3%, до 9,9 млн рублей, в Петербурге – на 7,9%, до 13,4 млн рублей.

В целом по стране средняя квартира подорожала на 7,5% и теперь стоит 7,3 млн рублей.

Предложение новостроек по сравнению с началом года увеличилось на 19%, что объясняется снижением спроса.

«В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжившая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11%; в 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели», – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства – накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены».

№ Город Цена за кв. м, руб. Прирост за год Ср. цена квартиры, руб. Прирост за год

1 Сочи 391 209 11,0% 14 742 505 12,9% 2 Москва 390 474 12,3% 22 272 512 14,9% 3 Санкт-Петербург 256 976 6,6% 13 424 183 7,9% 4 Казань 222 381 14,0% 10 824 448 7,3% 5 Севастополь 205 802 25,8% 10 299 242 22,4%

13 Иркутск 167 427 9,9% 8 533 816 6,1% 16 Новосибирск 158 894 15,4% 7 890 981 14,7% 22 Улан-Удэ 147 710 29,6% 6 944 594 11,6% 30 Красноярск 142 192 8,0% 8 233 166 9,7%

66 Волжский 91 977 11,2% 5 159 427 8,0% 67 Нижний Тагил 81 537 -4,3% 4 133 531 -6,8% 68 Магнитогорск 79 653 -1,7% 4 117 654 17,1% 69 Махачкала 67 774 -15,5% 3 639 027 -16,8% 70 Грозный 64 099 -7,6% 4 113 400 -17,6%