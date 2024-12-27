Новости

Прогнозы 2025
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
2025: продолжаем расти вопреки
Семь перспективных акций для инвестирования в 2025 году
Все материалы сюжета

Цена новой квартиры в Иркутске с начала года выросла на 6,1%

До 8,5 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

Больше всего подорожали лоты в Оренбурге (+29%), Саранске (+24,9%), Севастополе (+22,4%), Симферополе (+22,2%) и Самаре (+19,9%). Меньше всего – в Ленинградской области (+2,2%), Пензе (+2,3%), Томске (+2,4%), Нижнем Новгороде (+2,7%) и Курске (+3,3%).

Отрицательная динамика прослеживалась в Грозном (–17,6%), Махачкале (–16,8%), Новокузнецке (–15,7%), Архангельске (–8,8%) и Нижнем Тагиле (–6,8%).

В Москве средний объект на «первичке» вырос в цене на 14,9%, до 22,2 млн рублей, в Подмосковье – на 7,3%, до 9,9 млн рублей, в Петербурге – на 7,9%, до 13,4 млн рублей.

В целом по стране средняя квартира подорожала на 7,5% и теперь стоит 7,3 млн рублей.

Предложение новостроек по сравнению с началом года увеличилось на 19%, что объясняется снижением спроса.

«В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжившая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11%; в 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели», – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства – накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены».

Город

Цена за кв. м, руб.

Прирост за год

Ср. цена квартиры, руб.

Прирост за год

 

1

Сочи

391 209

11,0%

14 742 505

12,9%

2

Москва

390 474

12,3%

22 272 512

14,9%

3

Санкт-Петербург

256 976

6,6%

13 424 183

7,9%

4

Казань

222 381

14,0%

10 824 448

7,3%

5

Севастополь

205 802

25,8%

10 299 242

22,4%

 

13

Иркутск

167 427

9,9%

8 533 816

6,1%

16

Новосибирск

158 894

15,4%

7 890 981

14,7%

22

Улан-Удэ

147 710

29,6%

6 944 594

11,6%

30

Красноярск

142 192

8,0%

8 233 166

9,7%

 

66

Волжский

91 977

11,2%

5 159 427

8,0%

67

Нижний Тагил

81 537

-4,3%

4 133 531

-6,8%

68

Магнитогорск

79 653

-1,7%

4 117 654

17,1%

69

Махачкала

67 774

-15,5%

3 639 027

-16,8%

70

Грозный

64 099

-7,6%

4 113 400

-17,6%

 

 

 Среднее

141 550

11,0%

7 338 515

7,5%

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес