Цена новой квартиры в Иркутске с начала года выросла на 6,1%

До 8,5 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».
Больше всего подорожали лоты в Оренбурге (+29%), Саранске (+24,9%), Севастополе (+22,4%), Симферополе (+22,2%) и Самаре (+19,9%). Меньше всего – в Ленинградской области (+2,2%), Пензе (+2,3%), Томске (+2,4%), Нижнем Новгороде (+2,7%) и Курске (+3,3%).
Отрицательная динамика прослеживалась в Грозном (–17,6%), Махачкале (–16,8%), Новокузнецке (–15,7%), Архангельске (–8,8%) и Нижнем Тагиле (–6,8%).
В Москве средний объект на «первичке» вырос в цене на 14,9%, до 22,2 млн рублей, в Подмосковье – на 7,3%, до 9,9 млн рублей, в Петербурге – на 7,9%, до 13,4 млн рублей.
В целом по стране средняя квартира подорожала на 7,5% и теперь стоит 7,3 млн рублей.
Предложение новостроек по сравнению с началом года увеличилось на 19%, что объясняется снижением спроса.
«В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжившая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11%; в 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели», – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства – накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены».
|
№
|
Город
|
Цена за кв. м, руб.
|
Прирост за год
|
Ср. цена квартиры, руб.
|
Прирост за год
|
1
|
Сочи
|
391 209
|
11,0%
|
14 742 505
|
12,9%
|
2
|
Москва
|
390 474
|
12,3%
|
22 272 512
|
14,9%
|
3
|
Санкт-Петербург
|
256 976
|
6,6%
|
13 424 183
|
7,9%
|
4
|
Казань
|
222 381
|
14,0%
|
10 824 448
|
7,3%
|
5
|
Севастополь
|
205 802
|
25,8%
|
10 299 242
|
22,4%
|
13
|
Иркутск
|
167 427
|
9,9%
|
8 533 816
|
6,1%
|
16
|
Новосибирск
|
158 894
|
15,4%
|
7 890 981
|
14,7%
|
22
|
Улан-Удэ
|
147 710
|
29,6%
|
6 944 594
|
11,6%
|
30
|
Красноярск
|
142 192
|
8,0%
|
8 233 166
|
9,7%
|
66
|
Волжский
|
91 977
|
11,2%
|
5 159 427
|
8,0%
|
67
|
Нижний Тагил
|
81 537
|
-4,3%
|
4 133 531
|
-6,8%
|
68
|
Магнитогорск
|
79 653
|
-1,7%
|
4 117 654
|
17,1%
|
69
|
Махачкала
|
67 774
|
-15,5%
|
3 639 027
|
-16,8%
|
70
|
Грозный
|
64 099
|
-7,6%
|
4 113 400
|
-17,6%
|
|
Среднее
|
141 550
|
11,0%
|
7 338 515
|
7,5%