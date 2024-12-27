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Банк России возобновляет операции на валютном рынке по бюджетному правилу

С 9 января 2025 года Банк России восстанавливает регулярные операции на внутреннем валютном рынке в соответствии с бюджетным правилом, которые были временно приостановлены с 28 ноября 2024 года.

Напомним, Банк России приостановил покупку валюты для снижения волатильности рынка, которая была вызвана новым пакетом санкций, введенным в отношении России.

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– Объем ежедневных операций в первой половине 2025 года будет основываться на информации о покупках и продажах иностранной валюты, предоставляемой Министерством финансов РФ на третий рабочий день каждого месяца, а также учитывать сальдирующие показатели, – говорится в сообщении ЦБ.

К концу июня 2025 года планируется опубликовать данные о корректировке объема операций на вторую половину 2025 года. Эти изменения будут основаны на информации от Министерства финансов о сумме чистых инвестиций Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 года, а также о расходовании средств ФНБ для покрытия дефицита федерального бюджета вне рамок бюджетного правила в 2024 году.

Во второй половине декабря ситуация на валютном рынке стабилизировалась: доллар торгуется на уровне 99,2 руб, юань –13,40 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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