Квадратный метр в иркутских новостройках за год подорожал почти на 10%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» проанализировали, как изменилась за год стоимость недвижимости в новостройках в различных городах России. В большинстве исследованных населенных пунктах цены выросли, в том числе в Иркутске.

В столице Приангарья стоимость квадратного метра в 2024 году по данным на декабрь в среднем составила 167,4 тысячи рублей – это на 9,9% больше, чем в 2023-м. Цена квартиры оказалась равна 8,5 млн рублей, что больше на 6,1%, чем год назад.

В целом по России за год больше всего подешевели «квадраты» в Махачкале – на 15,5%, Архангельске – 9,3% – и Грозном – 7,6%, квартиры – в Грозном – 17,6%, Махачкале – 16,8%, Новокузнецке – 15,7%.

Выросла существеннее всего стоимость квадратных метров в Улан-Удэ 29,6%, Севастополе – 25,8%, Чите – 25,2%, квартир – в Оренбурге – на 29%, Саранске – 24,9%, Севастополе – 22,4%.