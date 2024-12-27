Почему нельзя просто напечатать денег? ЦБ ответил на часто-задаваемые вопросы

Банк России опубликовал ответы в своём телеграмм-канале на на часто-задаваемые вопросы по денежно-кредитной политике, которые регулятор не мог комментировать в неделю тишины, перед заседанием по ключевой ставке.

Вопрос 1: Почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать?

Ответ ЦБ: Задавая этот вопрос, вы, наверное, имеете в виду, что если напечатать и раздать деньги всем гражданам страны, то все они станут богаче. Эта логика может работать только в отношении конкретного человека. Скажем, если вам дать 1000 рублей, то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает. Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится. Результат очевиден — продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию.

Вопрос 2: Почему нельзя просто взять и снизить цены?

Ответ ЦБ: Падение цен останавливает развитие экономики. Если цены будут устойчиво снижаться, люди перестанут покупать товары в надежде на то, что они подешевеют еще сильнее. В результате производство этих товаров станет невыгодным для бизнеса. Это приведет к дефициту товаров в стране (потому что нерентабельные производства будут закрываться) и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами.

Вопрос 3: Есть ли у Центробанка инструменты влияния на инфляцию помимо ключевой ставки?

Ответ ЦБ: Основной инструмент денежно-кредитной политики — это ключевая ставка, которая влияет на рост совокупного спроса таким образом, чтобы он не опережал рост предложения. Повышая ключевую ставку, Банк России ограничивает спрос на кредиты и стимулирует склонность к сбережениям, то есть стремление отложить крупные необязательные покупки на будущие периоды в обмен на повышенный доход по вкладу. В результате рост спроса замедляется, а инфляция снижается.

При этом Банк России применяет по отношению к банкам регуляторные меры, которые направлены на повышение устойчивости финансового сектора. Эти меры не зависят от денежно-кредитной политики, но тоже влияют на уровень ставок по кредитам и в целом на степень жесткости денежно-кредитных условий. Поэтому Центробанк учитывает влияние регуляторных мер на динамику кредитования, когда принимает решения по ключевой ставке.

Вопрос 4: Почему в 2022 году было достаточно краткосрочного повышения до 20%, чтобы через 4 месяца инфляция снизилась с 13% до 3%, а сейчас нет. Что изменилось?

Ответ ЦБ: Сложно не провести параллели с весной 2022 года, однако сегодня и тогда — это кардинально разные ситуации. Весной 2022 года страна столкнулась с беспрецедентными санкциями, последствия которых не были понятны людям и бизнесу. Это вылилось в обналичивание денег с банковских счетов, ажиотажный потребительский спрос, всплеск инфляционных ожиданий и в итоге — в резкий рост цен. Сейчас ситуация иная. Санкции никуда не делись, но экономика растет, банки сильно нарастили кредитование благодаря высокому спросу на кредиты и существенным послаблениям в регуляторных мерах в предыдущие годы. Ажиотажного спроса давно нет, тем не менее есть довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами. И в условиях, когда возможности производства ограничены нехваткой рабочей силы и теми же санкциями, этот спрос вызывает устойчивый рост цен. Не такой сильный, как в марте-апреле 2022 года, но устойчивый рост цен. С этим избыточным спросом, превышающим возможности производства, Банк России и борется, поэтапно повысив ставку до 21% и намереваясь удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией.

В декабре 2024 года Банк России сделал паузу в повышении ставки, увидев сильное замедление в кредитовании. Это замедление во многом связано с плановой отменой тех самых регуляторных послаблений, которые были нужны в 2022 году. Теперь же предстоит оценить, достаточно ли достигнутой жесткости денежно-кредитной политики, чтобы победить инфляцию. Нужно будет смотреть не только на темпы кредитования, но и на темпы роста сбережений, потребительские настроения, инфляционные ожидания, а также на несомненно очень важный фактор — бюджетную политику. Ожидается, что вклад бюджета в 2025 году будет более сдерживающим, дезинфляционным.

Инфляционные ожидания — тоже важный фактор динамики цен. В декабре они заметно выросли, в том числе из-за ослабления рубля. С чем оно было связано? Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчетах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились. Чтобы снизить их, Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились.

Напомним, что главным событием прошедшей недели стало решение Центрального банка оставить ключевую ставку без изменений на уровне 21%. Участники финансового рынка ожидали её повышения до 23%.