Контейнерная агрологистика: новый этап развития АПК в России

Объем контейнерного экспорта сельхозпродукции из России в 2023 году вырос более чем в 2,5 раза к уровню 2022, достигнув 193 842 условных грузовых мест.

По итогам 2024 года эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют прирост более чем на 20% к аналогичному периоду 2023 года. Это открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, позволяя им реализовывать продукцию напрямую, без посредников, благодаря развитию ключевых транспортных коридоров: Восточного, Западного и Север — Юг.

Контейнеризация как драйвер экспорта

«Контейнерный формат меняет правила игры для российского АПК. Это не просто технологический тренд, а инструмент, который позволяет малому и среднему бизнесу выйти на глобальный рынок, минимизируя издержки и логистические риски. Сочетание контейнеризации и стратегических транспортных коридоров, а также капиллярной системы агрегаторов (контейнерных площадок) в регионах, делает экспорт максимально эффективным и доступным для всех участников рынка», — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанк Олег Князьков.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в первой половине 2024 года 49% контейнерного экспорта пришлось на зерно, 21% — на масла, 17% — на жмыхи и шроты, а 13% — на продукты перемола. Основным экспортным направлением контейнерных отгрузок остается Китай, который аккумулирует 99% всех контейнерных поставок.

Развитие транспортных коридоров

В Центре отраслевой экспертизы РСХБ высоко оценивают потенциал дальнейшего роста и развития трех ключевых транспортных коридоров, позволяющих обеспечить стабильность будущих поставок.

Восточный коридор: сухопутный зерновой коридор — это транспортировка по железной дороге через перевалочный пункт Забайкальск в Китай и дальневосточные порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Западный коридор: экспорт через черноморские и балтийские порты в Китай по Северному морскому пути, Латинскую Америку и Африку.

Север — Юг: маршруты по Волге через Каспийский регион и Иран с выходом на рынки Ближнего Востока и Южной Азии.

Совокупная пропускная способность этих направлений к 2035 году по заявленным инвестиционным проектам должна составить порядка 136 млн тонн. В Восточном коридоре, например, объем перевалки зерновых и масличных через контейнеры увеличился на 60% за год.

Аналитика и прогнозы

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают, что контейнеризация открывает новые возможности для повышения конкурентоспособности российского АПК на мировом рынке и способна вывозить излишки продовольствия. Согласно Указа Президента Российской Федерации № 309 запланировано увеличение экспорта продукции на 25% к 2030 году при этом экспорт будет иметь более диверсифицированную товарную структуру. В 2024 году на фоне снижения мировых запасов пшеницы и роста цен на зерновые продукция российских сельхозпроизводителей становится все более востребованной. Контейнерный формат поставок позволяет гибко управлять объемами экспорта, минимизировать транспортные издержки и снижать риски, что особенно важно для МСБ, увеличивая рентабельность и устойчивость у сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, развитие экспортной инфраструктуры и расширение географии поставок открывает доступ к новым рынкам. Помимо традиционных направлений, таких как Китай, активно развиваются поставки в страны Азии, Ближнего Востока и Африки. В 2024 году экспорт зернобобовых увеличился в три раза, а поставки рапсового масла в Китай выросли на 63%.

Эти результаты демонстрируют эффективность новых подходов к агрологистике и подтверждают, что инвестиции в развитие контейнерного экспорта оправдывают себя, обеспечивая устойчивый рост отрасли.

Стратегия на будущее

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают активный интерес инвестирования бизнеса в инфраструктурные проекты, включая создание новых логистических хабов и модернизацию существующих объектов. Это обеспечит устойчивый рост экспортных объемов и укрепит позиции России на мировом рынке сельхозпродукции.

«Контейнеризация и развитие транспортных коридоров — это фундамент, на котором будет строиться будущее российского АПК. Россельхозбанк оценивает потенциал и возможность поддержки проектов направленных на формировании региональных накопителей товарных партий для последующего экспорта, где контейнеризация может выступить ключевой бизнес идеей в объеме до 20 млн тонн к 2030 году обеспечивая устойчивость и конкурентоспособность отрасли», — подытожил Олег Князьков.