«В стрельбе – как в бизнесе: суета не приведет к цели». Игорь Игнашков, «Патриот», – о том, зачем иркутяне ходят в стрелковый клуб

«Стрельба – это своеобразный вид медитации, – считает директор иркутского стрелкового клуба «Патриот» Игорь Игнашков. – Между тобой и целью – только твои действия. Вдох, выдох, спокойное нажатие спускового крючка, выстрел. Будешь суетиться – промахнешься. Нужна исключительная концентрация, владение собой, своими чувствами и действиями. Здесь – как в бизнесе: суета не приведет к цели». Как родилась идея стрелкового клуба? Кто и зачем приходит в «Патриот»? Какие корпоративные события можно провести в клубе? Об этом – в нашем материале.

«Сибиряк готов ко всему»

Кого из своего окружения вы могли бы назвать настоящим сибиряком? Как правило, люди задумываются и выбирают из близких достойных этого звания: открытых, справедливых, сильных, смелых, верных людей. «Выясняется, что для звания сибиряка мало просто родиться в Сибири – ты можешь приехать и оказаться сибиряком, прожив здесь некоторое время. А бывает наоборот: родился в Сибири, а никак не можешь её принять, и это взаимно. Выходит, что сибиряк – это титул, который ещё нужно заслужить», – рассуждает Игорь Игнашков.

По его словам, настоящий сибиряк готов ко всему: к зимней стуже и летней жаре, к светскому рауту и таёжной глуши. Его не пугают отсутствие дороги к цели, вдруг возникшие препятствия или недостаток нужного гаечного ключа – он всегда найдет выход из положения. Так сложилось исторически – иначе в Сибири не выжить. И, конечно, сибиряк – всегда патриот.

«Когда мы задумали открыть в Иркутске стрелковый клуб, мы сразу решили, что он должен стать лучшим в Сибири, – говорит Игорь Игнашков. – И в итоге, это один из крупнейших тиров на территории от Урала до Камчатки, шесть стрелковых галерей, более 50 видов оружия, а среди инструкторов – чемпионы России и мира. Обучение стрельбе из пистолетов, карабинов, винтовок. Стрелковый клуб «Патриот» стал площадкой для соревнований по практической стрельбе регионального и федерального уровня. К нам целенаправленно едут группы стрелков из азиатских и арабских стран, а когда они уезжают на родину, мы знаем – Иркутску есть чем гордиться».

Расчет, реакция, концентрация

По словам Игоря Игнашкова, культура обращения с оружием – это не про меткую стрельбу от пояса, как это часто показывают в фильмах. Это про ответственность, взвешенность, расчет, умение концентрироваться, реакцию. В стрелковом клубе «Патриот» эти навыки можно тренировать, используя разные формы обучения – от разовых занятий по практической стрельбе из любых видов оружия до курсов, по окончанию которых можно начать спортивную карьеру.

«Стрельба – это всегда эмоции и адреналин. Поэтому один из самых популярных продуктов у нас – это турнир-свидание, где пары получают не только навыки и впечатления, но и раскрывают друг друга с новой стороны, – рассказывает директор стрелкового клуба. – Популярны дружеские турниры – это отличный способ отметить день рождения или другой праздник. Иногда у нас проводят мальчишники и даже девичники. Девушки, кстати, ничуть не меньше любят пострелять и, честно говоря, делают это точнее своих парней. Традиция ходить в стрелковый клуб – это прекрасный повод и для связи поколений в семье – общение со своим отцом или сыном, общий интерес, общие ценности».

Предприниматели и топ-менеджеры – тоже частые гости «Патриота». «Есть, например, клиент, который приводит в стрелковый клуб партнеров в начале переговоров, – рассказывает Игорь. – С его стороны это жест гостеприимности. Но стиль стрельбы многое может рассказать о человеке. А ещё, это, безусловно, сближает: вы переживаете яркие эмоции вместе и переходите на новый уровень общения».

Как провести корпоратив в «Патриоте»

Формат корпоративных событий в стрелковом клубе пользуется огромной популярностью. «Это настолько востребовано, что мы подумываем начать проводить отраслевые чемпионаты», – говорит Игорь Игнашков. Пока же для компаний доступно несколько вариантов.

1. Корпоративный турнир

Как правило, это часть большого корпоративного события, где сотрудники, партнёры или топ-менеджмент соревнуется в меткости стрельбы. «Меткость, конечно, здесь не цель, а вот как вид отдыха и заряда на свершения – самое то. Тем более само мероприятие, как правило, проходит в соседнем здании – мультихолле парка “Патриот”».

2. Кубок компании

Это уже полноценная программа тимбилдинга. Опции можно выбирать и, помимо турнира с огнестрельным оружием, есть с десяток видов соревнований от VR-игр до биатлона, от фаертага до квестов. «Заканчивается все, конечно же, банкетом с вручением кубка компании. Впечатлений всегда масса!»

3. Корпоративные подарки

Сотрудникам, начальнику, партнёрам… Подарочные сертификаты можно покупать и через расчетный счёт. Кстати, приятным бонусом может стать возможность налоговых вычетов для сотрудников.

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