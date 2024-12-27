Транспортно-логистический центр площадью 40 тысяч «квадратов» построят в Иркутске

В Иркутске появится большой логистический центр. Его построит частная организация в рамках инвестиционного соглашения с областными властями, рассказал в интервью SIA.RU основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Сегодня проектируем большой транспортно-логистический центр на 40000 кв. м в районе станции Батарейная. Заключили инвестиционное соглашение с правительством Иркутской области, по которому нам выделили 8 гектаров земли. Думаю, ближе к весне выйдем уже на Госэкпертизу», – пояснил собеседник агентства.

Предполагается, что строительство объекта начнется в конце 2025 года.

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