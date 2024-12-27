Азиатско-Тихоокеанский банка сообщил режим работы в праздничные дни

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом:

28 декабря 2024 года все офисы АТБ работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2024 года по 05 января 2025 года – нерабочие праздничные дни.

06 января 2025 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

С 07 января 2025 года по 08 января 2025 года – нерабочие праздничные дни.

С 9 января 2025 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, переносится на 9 января 2025 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, переносится на 9 января 2025 года.

– Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления. Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.