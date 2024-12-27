Альфа-Банк оцифровал факторинг

Альфа-Банк полностью оцифровал клиентский путь по факторингу, отказавшись от ручных операций и бумаги. Это существенно ускорило и упростило доступ к факторингу. Решение доступно для пользователей цифровой факторинговой платформы.

Банк сократил скорость принятия решения по факторингу для клиентов, работающих с крупнейшими компаниями страны, до 1 рабочего дня. Также упрощены условия оформления: весь процесс происходит онлайн за 4 шага. Если клиент уже работает с Альфа-Банком по другим продуктам, анкета для рассмотрения заявки на факторинг будет предзаполнена, ему останется только проверить данные и прикрепить документы компании. После этого сразу запустится процесс анализа и подготовки коммерческого предложения.

Также модернизирован сервис электронного документооборота (ЭДО) — теперь он позволяет подписывать любые документы, необходимые для факторингового обслуживания, без обращения к сторонним провайдерам. Клиент может направить документ на подписание в банк, а также третьему контрагенту. Документы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП) и обладают юридической силой.

Решение активно используется для подписания трехстороннего уведомления, одного из ключевых документов факторинговых сделок. Документ подписывается между банком, клиентом и его покупателем. До запуска сервиса уведомления подписывались на площадках ЭДО или на бумаге. Клиентам приходилось тратить деньги на доступ к сторонним площадкам или на услуги курьера, и ждать от нескольких дней до нескольких недель подписания на бумаге. Это затягивало процесс начала факторингового обслуживания. Теперь клиент банка на цифровой платформе заполняет атрибуты поставки и формирует документ, подписывая его ЭЦП, после направляет на подписание в банк и покупателю. При этом покупатель клиента может не быть клиентом банка — он получает доступ к цифровой платформе и с помощью своей ЭЦП подписывает документ. Скорость подписания уведомлений сократилась до 1 дня. Сервис абсолютно бесплатный и безопасный. Все документы сохраняются в электронный архив.

Улучшены возможности проактивного факторинга, благодаря которому клиенты получают финансирование без ожидания сверки данных по каждой поставке с покупателями. Клиент формирует реестр уступленных денежных требований всего за 2 клика из уже подтвержденных покупателем поставок. Это позволяет получить финансирование в течение 15 минут с момента отправки запроса в банк. К сервису подключены крупнейшие федеральные торговые сети, нефтегазовые компании, а также региональные игроки.

Сейчас почти 80% поставок, переданных на факторинг в Альфа-Банк, финансируются в онлайн-режиме.

«Мы понимаем, как ценно время для предпринимателей. Именно поэтому создаем технологичные решения, позволяющие за считанные минуты получить доступ к быстрому финансированию, полностью исключив необходимость посещения офиса банка», — поделился Леонид Култыгин, директор по факторингу Альфа-Банка.