По данным «нетмонет», в этом году официанты получили чаевые свыше 30 миллионов раз

Сервис Альфа-Банка «нетмонет» подготовил персональные итоги года для пользователей — официантов, получающих чаевые через сервис

Впервые в этом году сотрудники кафе, ресторанов и баров, получающие чаевые через сервис «нетмонет», могут посмотреть свою личную статистику в приложении. Так, официантам теперь доступна информация по сумме и количеству полученных чаевых за год, отзывам и другие показатели.

«Нетмонет» поделились интересной статистикой по тому, как официанты получали чаевые в 2024 году. По данным аналитиков, самая крупная единоразовая сумма «чая» за год составила 128 000 рублей, её получил официант из Санкт-Петербурга.

Самый большой средний чек и количество чаевых пришлись на 8 марта. Оборот чаевых в этот день увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом. Пик получения чаевых обычно приходился на 20:30, а самым прибыльным днем недели для официантов стала суббота. Такая статистика, в том числе, указывает на самые популярные периоды для посещения кафе и ресторанов.

Средняя сумма чаевых к 1 декабря 2024 года составила 434 рубля в Москве, 336 рублей в Санкт-Петербурге и 321 рубль в остальных регионах России.

Представители сервиса отмечают среди россиян заметный рост популярности безналичных чаевых — в 2024 году посетители заведений оставляли чаевые через сервис «нетмонет» более 30 миллионов раз, что на 50% больше, чем годом ранее.

«Чаевые — важный источник дохода для многих работников сферы услуг. Важно, чтобы гости заведений осознавали значимость своих маленьких жестов, ведь чаевые служат показателем уровня сервиса. Мы верим, что каждый официант — это не просто сотрудник, а неотъемлемая часть индустрии гостеприимства, и наша цель — поддерживать их на этом пути. При этом, с помощью подведения личных итогов года сотрудники смогут вспомнить яркие моменты года и почувствовать ценность своей работы», — отметил СЕО «нетмонет» Игорь Феркалюк.

«Нетмонет» — цифровой сервис для бизнеса, в котором люди работают с людьми. К нему подключено более 25 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения сегмента HoReCa. Первый продукт компании — электронные чаевые. В 2023 году компания запустила возможность оплаты счёта по QR-коду, электронное меню и предоплаты. Среди клиентов сервиса также есть салоны красоты, студии флористики, АЗС и так далее. Сервис «нетмонет» принадлежит Альфа-Банку.