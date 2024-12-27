Ингосстрах Банк сообщил график работы офисов в новогодние праздники

В связи с праздничными и выходными днями временно меняется график работы офисов Ингосстрах Банка.

28 декабря – полный рабочий день.

29 декабря – выходной.

30 декабря по расписанию субботы работают офисы:

в Москве на ул. Сущевская, 27, стр. 1;

в Санкт-Петербурге на Кронверкской ул., 13, литер А (кроме кассы);

в Нижнем Новгороде на пр-те Ленина, 100/1 (кроме кассы);

в Иркутске на ул. Карла Либкнехта, 99а (кроме кассы).

С 31 декабря 2024 по 8 января 2025 включительно – нерабочие дни, обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.

С четверга, 9 января 2025, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию.

Дополнительно банк обращает внимание, что офис в Усть-Лабинске закрывается на ремонт:

27 декабря офис работает до 12:00;

28 декабря 2024 по 8 января 2025 обслуживание клиентов не осуществляется;

с 9 по 31 января офис будет обслуживать клиентов (за исключением кассового обслуживания) по адресу: Усть-Лабинск, ул. Мира, 74.

Банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Ингосстрах Банка.