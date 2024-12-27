Новости

Прогнозы 2025
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
2025: продолжаем расти вопреки
Семь перспективных акций для инвестирования в 2025 году
Все материалы сюжета

Продажу алкоголя запретят в семи муниципалитетах Иркутской области в новогодние праздники

Семь муниципалитетов Иркутской области частично откажутся от алкоголя во время новогодних праздников – его продажа будет ограничена. Об этом рассказали в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.

«Продажа алкоголя будет запрещена в Балаганском, Иркутском, Нижнеилимском, Осинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах и в Ангарском городском округе», – говорится в сообщении.

В частности, горячительные напитки не будут продавать в местах проведения массовых мероприятий, а также в радиусе 100 метров от них. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес