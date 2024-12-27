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Рекламные ролики Альфа-Банка получили награды от международной исследовательской компании Ipsos

Альфа-Банк победил в двух номинациях престижной премии Ipsos Bank Ad Awards 2024 от международной исследовательской компании Ipsos. Самой узнаваемой рекламой кредитных карт стали ролики «Бесплатная кредитная карта (Год без %)» с участием Басты и «Легендарная бесплатная кредитная карта» с плюшевым мишкой — этого героя Альфа-Банк придумал вместе с digital-художником Brickspacer.

В номинации «Консистентность креативного стиля побед» лучшими стали сразу три ролика: «Овердрафт к счёту для бизнеса», «Платим каждому сотому» и «Ты всё делаешь не так — продолжай». Герои кампании — реальные предприниматели, истории которых узнала вся страна.

«Для нас важно, что ролики победили в номинации «Самая узнаваемая реклама». Такой статус имеет прямой экономический эффект — чем ролик более узнаваем, тем меньше его нужно показывать и платить за его продвижение.

Но самое главное: нам ценно одержать победу в креативной номинации. Приятно, что эксперты компании с мировым именем оценили наш креатив, который соответствует стилю и духу Альфы», — отметил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Эксперты Ipsos выбрали лучшие рекламные ролики банков на основе трекинга Ipsos «Оценка эффективности ТВ-рекламы». В исследовании участвовали 101 ролик от 14 банков в розничном сегменте и 31 ролик от 6 банков — в сегменте малого и среднего бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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