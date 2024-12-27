Работницы ИркАЗа создали иммерсивную экскурсию «Говорит Шелехов»

Волонтерская инициатива создана на грант конкурса «Вдохновляй и действуй!». Его проводит Центр социальных программ РУСАЛа, который 20 лет назад создан Олегом Дерипаской.

Фото: Анна Ягуда

Заводчанки создали иммерсивную аудиоэкскурсию по Шелехову. Вместе они собирали разные исторические факты и со специалистами Дворца культуры «Металлург» отразили их в интересной художественной форме. Первую такую экскурсию провели для членов Молодёжного совета шелеховской промплощадки компании РУСАЛ.

В шумоподавляющих наушниках, которые приобрели в рамках грантового конкурса, звучал голос литейщика цветных металлов ИркАЗа Вячеслава Агальцова, который погружал в историю родного города своих коллег.

Фото: Анна Ягуда

Маршрут экскурсии прошел не только по памятным и историческим достопримечательностям Шелехова, но и по современным объектам, которые построила и реконструировала компания. Так, ребятам рассказали о вкладе РУСАЛа в значимые социальные объекты города. Они побывали в городском парке, на стадионе «Металлург», площади Дворца культуры «Металлург» и на Иркутском алюминиевом заводе.

По окончании экскурсии участники оставили положительные отзывы. Многие из них выражали желание участвовать в следующих экскурсиях и даже предложили идеи для новых маршрутов.

Пресс-служба совместно с Молодежным советом уже планирует проведение следующей иммерсивной экскурсионной программы, чтобы продолжать знакомить жителей и гостей Шелехова с его уникальным историческим и культурным наследием.

Фото: Анна Ягуда

– Наш проект не заканчивается. В него будут вкладываться новые интересные идеи и форматы. Наша молодежь плохо знакома с историей города. Хоть Шелехов и небольшой, но гостей в нём всегда много. Это и туристы, и наши коллеги из компании с других городов. Я рада, что благодаря такому современному продукту, как иммерсивная экскурсия, мы сможем делиться нашей историей, – Анастасия Кочнева, руководитель проекта «Иммерсивная экскурсия «Говорит Шелехов».

Проект «Говорит Шелехов» стал успешным стартом для создания новых форматов экскурсий и активного привлечения молодёжи к истории родного города.