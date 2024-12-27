В январе Ингосстрах Банк начисляет кешбэк до 10% за кино

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус, которая реализуется совместно Инго Экосистемой и Ингосстрах Банком, получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий.

В новогодние каникулы Ингосстрах Банк позаботился, чтобы клиенты могли организовать досуг с приятной экономией. В январе 2025 года бонусная категория месяца «Кино»: за оплату ИнгоКартой и премиальной ИнгоКартой вернется 5% от суммы трат. При подключении подписки Инго кешбэк удваивается и составит 10%.

Кешбэк Ингорублями начисляется при оплате в кинотеатрах и специализированных магазинах с МСС-кодами: 7829, 7832, 7841.

Накопленные Ингорубли легко обменять на выгодные предложения у партнеров, среди которых представлены Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие. С подпиской выбор становится шире: доступны сертификаты Wildberries, «Золотое Яблоко», «М.Видео» и других.