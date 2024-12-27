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Средний размер микрозайма составил 10,13 тыс. рублей в ноябре 2024 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «вырос на 7,2% (в ноябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.). Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2024 года зафиксирован в:

  • Москве (12,77 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (11,29 тыс. руб.),
  • Ростовской обл. (11,21 тыс. руб.)
  • Московской обл. (11,20 тыс. руб.),
  • Новосибирской обл. (10,60 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост среднего чека микрозайма в ноябре 2024 года продемонстрировали:

  • Москва (+3,9%),
  • Владимирская обл. (+3,1%),
  • Республика Саха (Якутия) (+3,0%),
  • Воронежская обл. (+1,7%),
  • Республика Татарстан (+1,6%).

В свою очередь, в половине регионов из топ-30 средний чек микрозайма в ноябре, напротив, сократился, в том числе в:

  • Омской обл. (+4,6%),
  • Самарской обл. (+3,3%),
  • Тюменской обл. (+2,6%),
  • Алтайском крае (+2,0%),
  • Пермском крае (+1,9%).

«После снижения в июле-августе, в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в 2024 году его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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