Средний размер микрозайма составил 10,13 тыс. рублей в ноябре 2024 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «вырос на 7,2% (в ноябре 2023 года – 9,46 тыс. руб.). Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в ноябре 2024 года зафиксирован в:

Москве (12,77 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (11,29 тыс. руб.),

Ростовской обл. (11,21 тыс. руб.)

Московской обл. (11,20 тыс. руб.),

Новосибирской обл. (10,60 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост среднего чека микрозайма в ноябре 2024 года продемонстрировали:

Москва (+3,9%),

Владимирская обл. (+3,1%),

Республика Саха (Якутия) (+3,0%),

Воронежская обл. (+1,7%),

Республика Татарстан (+1,6%).

В свою очередь, в половине регионов из топ-30 средний чек микрозайма в ноябре, напротив, сократился, в том числе в:

Омской обл. (+4,6%),

Самарской обл. (+3,3%),

Тюменской обл. (+2,6%),

Алтайском крае (+2,0%),

Пермском крае (+1,9%).

«После снижения в июле-августе, в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в 2024 году его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».