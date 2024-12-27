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Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток и накопительному «Уралсиб счету». Для зарплатных клиентов Банка Уралсиб теперь действуют повышенные ставки по данным видам накопительных счетов.

Диапазон ставок теперь составляет:

  • по счетам с начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 19,00% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг;
  • по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 20,50% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» – 2 млн рублей, «Premium» и «Private» – без ограничений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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