Анатолий Серышев исполнил новогоднюю мечту мальчика из Иркутска

10-летний Даниил Беньковский стал участником новогодней акции «Елка желаний». В письме он написал, что хотел бы покататься на собачьей упряжке.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев исполнил заветное желания мальчика.

– Про езду на собаках узнал из кино, несколько раз видел это в фильмах, очень хочется попробовать самому прокатиться в такой упряжке. Сегодня утром родители мне сказали, что меня ждет такой сюрприз. Я очень рад, – поделился Даниил.

Даниил учится в 4 классе средней школы №29 Иркутска. Увлекается биологией, написал несколько исследовательских работ. Даниилу интересна политика, он смотрит новостные программы. Занимается плаванием, катается на велосипеде, любит общение с друзьями и активный отдых.

В питомнике «К-9» для Даниила сначала организовали экскурсию, познакомили с животными, которые там содержатся, рассказали о правилах питания, выгула собак.

Для езды в упряжке используют собак породы хаски. Погонщик Артем Саловаров познакомил Даниила со своими питомцами. Хаски отличаются выносливостью, обладают большой энергией, приспособлены для жизни в сибирских условиях. Как рассказал каюр, каждая собака занимает определенное место в упряжке. Первой парой идут лидеры, способные вести за собой остальных. Учитывается также неконфликтность собак, их совместимость друг с другом по особенностям характера. Замыкают упряжку самые сильные и выносливые животные.

Кроме того, хаски очень доброжелательны к человеку, в чем Даниил лично убедился, став пассажиром необычного транспортного средства. Около 20 минут длилось путешествие, которое начинающего погонщика очень впечатлило.

– Не ожидал, что смогу покататься так долго. Было неожиданно, когда собаки ускорялись, становилось веселее. Получился настоящий сюрприз. Я очень доволен. Теперь обязательно почитаю побольше об этих собаках. Возможно, даже захочу стать кинологом. Собаки, они очень добрые, нуждаются в нашей заботе, потому что они настоящие друзья человека. Спасибо всем, кто помог осуществиться моей мечте, – сказал Даниил.