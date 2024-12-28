Власти РФ выяснят причины увеличения потребления электричества: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, что в российских отелях могут появиться невозвратные тарифы, кабмин займется исследованием энергопотребления, у самозанятых может появиться оплачиваемый больничный, а в Иркутской области выявили контрабанду на 213 млн рублей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Невозвратные бронирования

В российских гостиницах во второй половине 2025 года могут появиться невозвратные тарифы: предполагается, что они будут действовать наравне с возвратными. При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на отель в случае отмены путешествия, при невозвратном – получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом во втором случае сохраняется возможность вернуть предоплату при болезни или другой серьезной ситуации. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума во время весенней сессии. Предполагается, что нововведение поможет гостиницам повысить загрузку и рентабельность.

Больничный для самозанятых

Минтруд России рассматривает возможность с января 2026 года дать возможность самозанятым брать больничные. Нововведение планируется ввести в формате эксперимента, который будет длиться три года. Для получения такой возможности самозанятые должны начать платить страховые взносы: через полгода после этого они смогут получать оплачиваемый больничный. Размер пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть от продолжительности страхового стража и периода уплаты страховых взносов.

Причины роста энергопотребления

Минэнерго сообщило о рекордном росте энергопотребления в этом году – на 3%. После этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил выяснить причины, почему это произошло. Планируется узнать, в каких регионах увеличение связано с майнингом, а в каких – с ростом экономики и промышленности. Итоги системного анализа помогут верно реализовать планы по строительству новых энергетических мощностей.

Многомиллионная контрабанда

В Иркутской области выявили контрабанду на сумму свыше 213 млн рублей. По версии правоохранителей, лес систематически в течение трех лет за границу отправили трое мужчин от имени подконтрольных юридических лиц. Состоялся суд: каждому преступнику назначили по 6 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Мощное ДТП

Накануне в 20 км от села Покосное Братского района в Иркутской области произошло сильное ДТП: столкнулся автобус, который ехал по маршруту Тулун – Братск, с грузовиком. Несколько пассажиров автобуса пострадали, двое ­– погибли, в том числе несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело – следователи выяснят причины инцидента.