ВТБ завершил миграцию зарплатных клиентов «Открытия»

Более 760 тысяч розничных клиентов «Открытия» в этом году начали получать зарплату на карты ВТБ. Такой переход стал одним из крупнейших на российском финансовом рынке.

Активный перевод розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ стартовал весной этого года. Предложения о переходе тогда получили владельцы всех дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Уже в начале лета начался процесс миграции розничного портфеля зарплатных клиентов «Открытия».