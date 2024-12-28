Трое контрабандистов из Иркутской области отправили за границу лес на 213 млн рублей

В Иркутской области осудили троих мужчин за контрабанду леса. Они систематически отправили за границу природные ресурсы, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской прокуратуры.

Судом установлено, что в 2018-2021 годах ОПГ от имени подконтрольных юридических лиц заготавливала и вывозила природные ресурсы через таможенную границу ЕАЭС. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 40 тыс. кубических метров, стоимость – свыше 200 млн рублей.

Каждого из виновных отправили на 6 лет в колонию строгого режима и оштрафовали на полмиллиона рублей.