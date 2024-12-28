ИНК и Фонд Марины Седых подарили более 3000 новогодних подарков детям

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Фонд Марины Седых провели предновогоднюю благотворительную акцию. Подарки получили более 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ОВЗ.

Новогодние наборы были доставлены в отдаленные поселки Усть-Кутского, Нижнеилимского и Катангского районов. В Усть-Куте состоялось праздничное театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Иркутске Молодежный совет ИНК организовал новогодние поздравления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а волонтеры компании доставили подарки нуждающимся семьям и посетили Центр помощи детям Свердловского района. Некоторые сотрудники ИНК отказались от корпоративных подарков партнерам и направили сэкономленные средства на покупку сладких подарков для детей-сирот. Кроме этого, в рамках ежегодной «Мандариновой акции» сотрудники приобрели170 кг мандаринов, а также носки и хвойные букеты для жителей геронтологического центра в Марково и пациентов паллиативного отделения больницы №7.

Благотворительная деятельность ИНК и Фонда Марины Седых направлена на поддержку детей с ОВЗ, общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, а также талантливых детей. За 10 лет работы Фонд оказал помощь почти 3000 жителям северных территорий Иркутской области, а также более 9000 жителям Иркутска. Программы ИНК вошли в группу А рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности-2024».