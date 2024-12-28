50 сотрудников шелеховской промплощадки поучаствовали в Новогоднем марафоне РУСАЛа

Центр социальных программ компании РУСАЛ провел в Шелехове предновогодний марафон среди волонтеров. Они объединились в 10 команд, чтобы подарить праздничное настроение подопечным подшефных социальных учреждений.

Фото: Александр Радченко

Участники марафона прошли за месяц 3 этапа: знакомство с подопечными, подготовка учреждения к Новому году и проведение праздничных мастер-классов.

В этом году корпоративные волонтеры помогли подготовиться к празднованию Нового года 6 социальным учреждениям Шелехова: Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детскому саду «Буратино», Обществу инвалидов, Совету ветеранов, 5 школе и Комплексному центру социального обслуживания населения.

– Это мое первое корпоративное волонтерское мероприятие. Я и раньше помогал волонтёром, но в таком формате впервые. Я получил массу положительных эмоций. Мы с ребятами творили чудеса в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. И мы постарались подарить детям маленький праздник, – Быков Никита, участник команды Молодёжного совета «Творим чудо».

Волонтеры проводили праздничные игры и эстафеты, мастер-классы, организовывали праздничные мероприятия, украшали пространство учреждений. Но, главное – подопечные получили внимание неравнодушных заводчан.

Всего в ежегодном благотворительном Новогоднем марафоне приняли участие более 500 сотрудников компании РУСАЛ из разных городов. Организатором марафона стал Центр социальных программ РУСАЛа, который уже 20 лет помогает людям. Его создал основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска.